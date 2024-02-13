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Лукиных Афанасий Григорьевич

Место рождения

Жербатиха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукиных Григорий

Мать: не указана

Жербатиха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луиных Лука Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Жербатиха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1838

Сын: Лукиных Флор Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Жербатиха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1841

Сын: Лукиных Яков Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Жербатиха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1847

Сын: Лукиных Емельян Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Жербатиха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1851
Жербатиха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

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