Лукиных Афанасий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукиных Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Лукиных Емельян Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1851