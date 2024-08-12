Алексеева (Дедловская) Матрена Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Дедловская) Матрена Осипова

Место рождения

Новосергиевка

Дата рождения

03.11.1884

Дата смерти

24.12.1937

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1884

Отец: Дедловский Осип Панфилов

Мать: Дедловская (Панферова) Прасковья Николаева

Бракосочетание
10.02.1902 ст.

Муж: Волосатов Кондратий Нилов

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
12.01.1909 ст.

Муж: Алексеев Петр Васильев

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.09.1909 ст.

Дочь: Китаева (Алексеева) Анна Петровна

Отец ребёнка: Алексеев Петр Васильев

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.07.1911 ст.

Дочь: Алексеев Мария Петрова

Отец ребёнка: Алексеев Петр Васильев

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.02.1914 ст.

Сын: Алексеев Иван Петров

Отец ребёнка: Алексеев Петр Васильев

Рождение ребёнка
27.10.1916 ст.

Дочь: Алексеева Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Алексеев Петр Васильев

Рождение ребёнка
15.06.1919

Сын: Алексеев Иоанн Петров

Отец ребёнка: Алексеев Петр Васильев

Смерть
24.12.1937
Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

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