Алексеева (Дедловская) Матрена Осипова
Место рожденияНовосергиевка
Дата рождения03.11.1884
Дата смерти24.12.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1884
Бракосочетание
10.02.1902 ст.
Бракосочетание
12.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
27.09.1909 ст.
Дочь: Китаева (Алексеева) Анна Петровна
Отец ребёнка: Алексеев Петр Васильев
Рождение ребёнка
22.07.1911 ст.
Дочь: Алексеев Мария Петрова
Отец ребёнка: Алексеев Петр Васильев
Рождение ребёнка
03.02.1914 ст.
Сын: Алексеев Иван Петров
Отец ребёнка: Алексеев Петр Васильев
Рождение ребёнка
27.10.1916 ст.
Дочь: Алексеева Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Алексеев Петр Васильев
Рождение ребёнка
15.06.1919
Отец ребёнка: Алексеев Петр Васильев
Смерть
24.12.1937