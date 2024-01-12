Климашова (Шестакова) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимашова (Шестакова) Лариса

Климашова (Шестакова) Лариса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1967

Отец: Шестаков Виктор Алексеевич

Мать: Шестакова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
15.10.1986

Сын: Пелевин Николай Александрович

Отец ребёнка: Пелевин Александр Валентинович

Рождение ребёнка
03.02.1994

Сын: Комбаков Степан Михайлович

Отец ребёнка: Комбаков Михаил Юрьевич

Рождение ребёнка
10.05.1996

Дочь: Филиппова Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Комбаков Михаил Юрьевич

Рождение ребёнка
13.04.2009

Дочь: Климашова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Климашов Николай Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комбаков Михаил Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мешков Владимир Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климашов Николай Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелевин Александр Валентинович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close