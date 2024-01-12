Климашова (Шестакова) Лариса
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1967
Рождение ребёнка
15.10.1986
Сын: Пелевин Николай Александрович
Отец ребёнка: Пелевин Александр Валентинович
Рождение ребёнка
03.02.1994
Сын: Комбаков Степан Михайлович
Отец ребёнка: Комбаков Михаил Юрьевич
Рождение ребёнка
10.05.1996
Дочь: Филиппова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Комбаков Михаил Юрьевич
Рождение ребёнка
13.04.2009
Дочь: Климашова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Климашов Николай Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно