Юсупов Рафик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупов Рафик

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юсупова Руфия Рафиковна

Мать ребёнка: Юсупова Раушания Идрисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юсупов Рамис Рафикович

Мать ребёнка: Юсупова Раушания Идрисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юсупова Алсу Рафиковна

Мать ребёнка: Юсупова Раушания Идрисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юсупова Раушания Идрисовна

Смерть
Неизвестно

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