Гагарин (Шарова) Домна
Место рожденияЕрзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Дата рождения1743
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Шаров Василей
Мать: Шаров Марфа
Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Гагарин Алексей
Луговая деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Гагарин Алексей
Луговая деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1774
Сын: Гагарин Яков
Отец ребёнка: Гагарин Алексей
Луговая деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Глиперья
Отец ребёнка: Гагарин Алексей
Луговая деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокея
Отец ребёнка: Гагарин Алексей
Луговая деревня Усть-Ницинской слободы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гагарин Алексей