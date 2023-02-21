Гагарин (Шарова) Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГагарин (Шарова) Домна

Гагарин (Шарова) Домна

avatar

Место рождения

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы

Дата рождения

1743

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Шаров Василей

Мать: Шаров Марфа

Ерзовская деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Гагарин Алексей

Луговая деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Гагарин Алексей

Луговая деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1774

Сын: Гагарин Яков

Отец ребёнка: Гагарин Алексей

Луговая деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Глиперья

Отец ребёнка: Гагарин Алексей

Луговая деревня Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евдокея

Отец ребёнка: Гагарин Алексей

Луговая деревня Усть-Ницинской слободы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагарин Алексей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close