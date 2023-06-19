(Моргачева) Домна Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Моргачева) Домна Семенова

(Моргачева) Домна Семенова

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1852

Пол

Женский

Отец

Около 1832 г.р.

Мать

Около 1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Моргачев Семен Васильев

Мать: Моргачева Анна Константинова

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область