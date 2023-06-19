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(Моргачева) Домна Семенова
(Моргачева) Домна Семенова
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Место рождения
Вторые Тербуны
, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Дата рождения
Около 1852
Пол
Женский
Отец
Моргачев Семен Васильев
Около 1832 г.р.
Мать
Моргачева Анна Константинова
Около 1832 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец:
Моргачев Семен Васильев
Мать:
Моргачева Анна Константинова
Вторые Тербуны
, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
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