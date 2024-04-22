Григорьева (Мосина) Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Мосина) Юлия Ивановна

Место рождения

Новоиушино, Тогульский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

16.03.1961

Пол

Женский

Добавил:

ал
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1961

Отец: не указан

Мать: Мосина Хрестинья Максимовна

Новоиушино, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.04.1981

Дочь: Кретинина Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: Григорьев Геннадий

Рождение ребёнка
16.04.1982

Дочь: Павлова Елена Геннадьевна

Отец ребёнка: Григорьев Геннадий

Рождение ребёнка
18.06.1988

Сын: Григорьев Иван Геннадьевич

Отец ребёнка: Григорьев Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Геннадий

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