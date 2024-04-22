Григорьева (Мосина) Юлия Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.03.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1961
Рождение ребёнка
13.04.1981
Дочь: Кретинина Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: Григорьев Геннадий
Рождение ребёнка
16.04.1982
Дочь: Павлова Елена Геннадьевна
Отец ребёнка: Григорьев Геннадий
Рождение ребёнка
18.06.1988
Сын: Григорьев Иван Геннадьевич
Отец ребёнка: Григорьев Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорьев Геннадий