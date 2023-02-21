Талдыкина Евдокия Ермиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Евдокия Ермиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

09.04.1880 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Талдыкина Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Талдыкин Яков Петрович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Талдыкина Евфросинья Яковлевна

Отец ребёнка: Талдыкин Яков Петрович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Талдыкин Филипп Яковлевич

Отец ребёнка: Талдыкин Яков Петрович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Талдыкина Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Талдыкин Яков Петрович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Яков Петрович

Смерть
09.04.1880 ст.
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