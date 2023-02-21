Талдыкина Евдокия Ермиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти09.04.1880 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Талдыкина Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Талдыкин Яков Петрович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Талдыкина Евфросинья Яковлевна
Отец ребёнка: Талдыкин Яков Петрович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Талдыкин Филипп Яковлевич
Отец ребёнка: Талдыкин Яков Петрович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Талдыкина Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Талдыкин Яков Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.04.1880 ст.