Гончаров (Якимова) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаров (Якимова) Надежда Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Якимов Александр Иванович

Мать: Якимова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончар Михаил Петрович

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель русского и литературы в вечерней школе, Russian and literature teacher in evening school
Смерть
2007
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