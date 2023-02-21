Гончаров (Якимова) Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Якимов Александр Иванович
Мать: Якимова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель русского и литературы в вечерней школе, Russian and literature teacher in evening school
Смерть
2007