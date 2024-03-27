Мусин Сайфетдин (Минлебай) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусин Сайфетдин (Минлебай)

Место рождения

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1824

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Ильясов Муса

Мать: (Бикбабова) Махбуба 1 Жена

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мухамедьярова) Магруфя 2 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Нигматуллина) Васма 1 Жена

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Сайфетдинова) Бибижамал

Мать ребёнка: (Нигматуллина) Васма 1 Жена

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1848

Сын: Сайфетдинов Гимадетдин (Аймадетдин)

Мать ребёнка: (Нигматуллина) Васма 1 Жена

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1852

Сын: Сайфетдинов Шарафетдин

Мать ребёнка: (Нигматуллина) Васма 1 Жена

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1854
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Сайфетдинова) Гульмижамал

Мать ребёнка: (Нигматуллина) Васма 1 Жена

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Сайфетдинова) Махмубжамал

Мать ребёнка: (Нигматуллина) Васма 1 Жена

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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