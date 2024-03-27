Мусин Сайфетдин (Минлебай)
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Ильясов Муса
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Сайфетдинова) Бибижамал
Мать ребёнка: (Нигматуллина) Васма 1 Жена
Рождение ребёнка
1848
Сын: Сайфетдинов Гимадетдин (Аймадетдин)
Мать ребёнка: (Нигматуллина) Васма 1 Жена
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: (Нигматуллина) Васма 1 Жена
Смерть
1854
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Сайфетдинова) Гульмижамал
Мать ребёнка: (Нигматуллина) Васма 1 Жена
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Сайфетдинова) Махмубжамал
Мать ребёнка: (Нигматуллина) Васма 1 Жена