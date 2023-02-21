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Суровцова Ульяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1790

Муж: Суровцов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Суровцова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Суровцов Иван Федорович

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Суровцов Федор Иванович

Отец ребёнка: Суровцов Иван Федорович

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Суровцова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Суровцов Иван Федорович

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Суровцов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Суровцов Иван Федорович

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Суровцов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Суровцов Иван Федорович

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Суровцов Лев Иванович

Отец ребёнка: Суровцов Иван Федорович

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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