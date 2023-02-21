Суровцова Ульяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1790
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Суровцова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Суровцов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Суровцов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Суровцова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Суровцов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Суровцов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Суровцов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Суровцов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Суровцов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Суровцов Иван Федорович
Смерть
Неизвестно