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Стародумова Арина Федорова

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Место рождения

поч. Шуклинский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1720 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Шуклинский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Стародумов Иван Кириллов

Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Христина Ивановна

Отец ребёнка: Стародумов Иван Кириллов

Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародумов Иван Кириллов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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