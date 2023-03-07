Стародумова Арина Федорова
Место рожденияпоч. Шуклинский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Шуклинский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Стародумов Иван Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Христина Ивановна
Отец ребёнка: Стародумов Иван Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762