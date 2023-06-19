Казанник (Кошарая) Пелагея Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанник (Кошарая) Пелагея Платоновна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
30.01.1884

Муж: Казанник Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
20.12.1884

Дочь: Иулиания Филипповна

Отец ребёнка: Казанник Филипп Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.10.1887

Дочь: Прасковья Филипповна

Отец ребёнка: Казанник Филипп Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Мавра Григорьевна Казанник
Смерть
Неизвестно