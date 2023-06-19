Казанник (Кошарая) Пелагея Платоновна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1884
Рождение ребёнка
20.12.1884
Дочь: Иулиания Филипповна
Отец ребёнка: Казанник Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
28.10.1887
Дочь: Прасковья Филипповна
Отец ребёнка: Казанник Филипп Григорьевич
Мавра Григорьевна Казанник
Смерть
Неизвестно