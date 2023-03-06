Чернецкова Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Чернецкий Спиридон Кузьмин
Отец ребёнка: Чернецкий Кузьма Павлов
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Чернецкий Алексей Кузьмин
Отец ребёнка: Чернецкий Кузьма Павлов
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Чернецкий Василий Кузьмин
Отец ребёнка: Чернецкий Кузьма Павлов
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Чернецкий Дмитрий Кузьмин
Отец ребёнка: Чернецкий Кузьма Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно