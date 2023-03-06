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Чернецкова Екатерина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Чернецкий Спиридон Кузьмин

Отец ребёнка: Чернецкий Кузьма Павлов

Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Чернецкий Алексей Кузьмин

Отец ребёнка: Чернецкий Кузьма Павлов

Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Чернецкий Василий Кузьмин

Отец ребёнка: Чернецкий Кузьма Павлов

Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Чернецкий Дмитрий Кузьмин

Отец ребёнка: Чернецкий Кузьма Павлов

Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернецкий Кузьма Павлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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