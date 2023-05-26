Бибихуснубану Абдулвахитова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Бибинафиса Тимергазиева
Отец ребёнка: Тимергази Хатымтаев
Новокатаево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимергази Хатымтаев
Смерть
Неизвестно