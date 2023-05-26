Бибихуснубану Абдулвахитова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибихуснубану Абдулвахитова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Бибинафиса Тимергазиева

Отец ребёнка: Тимергази Хатымтаев

Новокатаево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимергази Хатымтаев

Смерть
Неизвестно