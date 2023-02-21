Горшков Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшков Фёдор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1912

Дата смерти

21.06.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
С 03.01.1942
Воинское звание: Сержант Призван 10.11.1941 или 3.01.1942 года Илекским РВК. Начал службу в конно-транспортной роте при управлении тыла 211 стрелковой дивизии, формировавшейся в городе Чкалове. С 5 ма... Показать все
Смерть
21.06.1977
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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