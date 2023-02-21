Горшков Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1912
Дата смерти21.06.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 03.01.1942
Воинское звание: Сержант Призван 10.11.1941 или 3.01.1942 года Илекским РВК. Начал службу в конно-транспортной роте при управлении тыла 211 стрелковой дивизии, формировавшейся в городе Чкалове. С 5 ма... Показать все
Смерть
21.06.1977
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область