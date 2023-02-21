Дербина (---) Настасья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дербина (---) Настасья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: --- Татьяна Елисеевна

Отец ребёнка: Дербин Елисей Фёдорович

Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Дербин Василий Елисеевич

Отец ребёнка: Дербин Елисей Фёдорович

Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: --- Марфа Елисеевна

Отец ребёнка: Дербин Елисей Фёдорович

Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: --- Евдокия Елисеевна

Отец ребёнка: Дербин Елисей Фёдорович

Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: --- Александра Елисеевна

Отец ребёнка: Дербин Елисей Фёдорович

Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Дербин Степан Елисеевич

Отец ребёнка: Дербин Елисей Фёдорович

Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дербин Елисей Фёдорович

Смерть
Неизвестно
Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
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