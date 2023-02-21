Дербина (---) Настасья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: --- Татьяна Елисеевна
Отец ребёнка: Дербин Елисей Фёдорович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Дербин Елисей Фёдорович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: --- Марфа Елисеевна
Отец ребёнка: Дербин Елисей Фёдорович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: --- Евдокия Елисеевна
Отец ребёнка: Дербин Елисей Фёдорович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: --- Александра Елисеевна
Отец ребёнка: Дербин Елисей Фёдорович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Дербин Елисей Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно