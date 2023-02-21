Шупик Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
02.?.1945
Грамота: Приказом no.357 от 2 мая 1945 года за отличные боевые действия при ликвидации группы немецких войск, окружённой юго-восточнее Берлина. Приказом no.359 от 2 мая 1945 года за отличные боевые де... Показать все
Смерть
Неизвестно