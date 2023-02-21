Шупик Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шупик Владимир Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная награда
02.?.1945
Грамота: Приказом no.357 от 2 мая 1945 года за отличные боевые действия при ликвидации группы немецких войск, окружённой юго-восточнее Берлина. Приказом no.359 от 2 мая 1945 года за отличные боевые де... Показать все
Смерть
Неизвестно
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