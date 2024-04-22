Матвей Денисов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Иван Прокофьев (Ич)
Мать: Анна Семенова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Давыдова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1854