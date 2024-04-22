Матвей Денисов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвей Денисов (Ич)

Матвей Денисов (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Отец

Около 1799 г.р.

Мать

Около 1803 г.р.

Жена

Около 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Иван Прокофьев (Ич)

Мать: Анна Семенова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Давыдова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1854
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close