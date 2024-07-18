Борисенкова (Харитонова) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисенкова (Харитонова) Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1965

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1965

Отец: Харитонов Петр Дмитриевич

Мать: Харитонова (Борисенкова) Нина Александровна

Бракосочетание
08.08.1987

Муж: Борисенков Александр Николаевич

Рождение ребёнка
02.02.1988

Сын: Борисенков Максим Александрович

Отец ребёнка: Борисенков Александр Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.11.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисенков Александр Николаевич

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