Борисенкова (Харитонова) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1965
Бракосочетание
08.08.1987
Рождение ребёнка
02.02.1988
Сын: Борисенков Максим Александрович
Отец ребёнка: Борисенков Александр Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.11.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борисенков Александр Николаевич