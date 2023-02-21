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Зайтуна
Зайтуна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1952
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Миниярова Фатима Мавлияровна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: не указан
Мать:
Миниярова Фатима Мавлияровна
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