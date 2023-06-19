Мальгин Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Свердловская обл., Еланский р-н, Знаменский с/с https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105241562/?
Военная служба
02.03.1942
Серов, Серовский, Свердловская область
Рядовой п/о 159-0 https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie72985168/ https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105241562
Пропал без вести (военное)
02.11.1943
Смерть
Неизвестно