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Мальгин Александр Андреевич

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Место рождения

Знаменское, Ирбитское, Свердловская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Мальгин Андрей Матвеевич

Мать: Мальгина Евдиния (Евгения) Степановна

Знаменское, Ирбитское, Свердловская область
Свердловская обл., Еланский р-н, Знаменский с/с https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105241562/?
Военная служба
02.03.1942
Серов, Серовский, Свердловская область
Рядовой п/о 159-0 https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie72985168/ https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105241562
Пропал без вести (военное)
02.11.1943
Смерть
Неизвестно