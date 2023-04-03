Касимова (Болотова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касимова (Болотова) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.07.1894

Муж: Касимов Сергей

Рождение ребёнка
1897

Сын: Касимов Александр

Отец ребёнка: Касимов Сергей

Дубовская, Шелковской муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Касимов Сергей

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Касимов Сергей

Смерть
Неизвестно