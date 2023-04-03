Касимова (Болотова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.07.1894
Муж: Касимов Сергей
Рождение ребёнка
1897
Сын: Касимов Александр
Отец ребёнка: Касимов Сергей
Дубовская, Шелковской муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Касимов Сергей
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Касимов Сергей
Смерть
Неизвестно