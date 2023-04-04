Батюшков Гаврила Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батюшков Гаврила Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1730

Пол

Мужской

Отец

1699 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
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Место
Комментарий
Рождение
После 1730

Отец: Батюшков Андрей

Мать: не указана