Кондарьев Михей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондарьев Михей

Кондарьев Михей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Сын: Кондратьев Еремей Михеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Кондратьев Федор Михеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондарьев . Михеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно