Кондарьев Михей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Сын: Кондратьев Еремей Михеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Кондратьев Федор Михеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондарьев . Михеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно