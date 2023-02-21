Кондалов Иван Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондалов Иван Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондалов Андрей Ефимов

Мать: не указана

Бракосочетание
10.10.1888

Жена: Елена Спиридонова

Рождение ребёнка
07.06.1891

Сын: Кандалов Иоанн Иванов

Мать ребёнка: Елена Спиридонова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1894

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Елена Спиридонова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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