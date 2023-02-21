Кондалов Иван Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондалов Андрей Ефимов
Мать: не указана
Бракосочетание
10.10.1888
Жена: Елена Спиридонова
Рождение ребёнка
07.06.1891
Мать ребёнка: Елена Спиридонова
Рождение ребёнка
16.07.1894
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Елена Спиридонова
Смерть
Неизвестно