Комасов Дмитрий Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Комасов Осип
Мать: Комасова Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комасова Евдокия
Рождение ребёнка
1804
Сын: Комасов Евдоким Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Комасов Афанасий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Комасов Симеон Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Комасов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Комасова) Онисья Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1834