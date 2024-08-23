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Комасов Дмитрий Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Комасов Осип

Мать: Комасова Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комасова Евдокия

Рождение ребёнка
1804

Сын: Комасов Евдоким Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Комасов Афанасий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Комасов Симеон Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Комасов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Комасова) Онисья Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1834
Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

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