Прус (Косатко) Анна Францевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прус (Косатко) Анна Францевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прус Иван Андреевич

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прус Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область