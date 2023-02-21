Данилов (Егорова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилов (Егорова) Анна Ивановна

Данилов (Егорова) Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Ссср

Дата рождения

31.07.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1929

Отец: Егоров Иван Егорович

Мать: не указана

Ссср
Рождение ребёнка
02.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилов Николай Николаевич

Зарубино Новгородская область Россия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close