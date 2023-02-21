Данилов (Егорова) Анна Ивановна
Место рожденияСсср
Дата рождения31.07.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1929
Отец: Егоров Иван Егорович
Мать: не указана
Ссср
Рождение ребёнка
02.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Данилов Николай Николаевич
Зарубино Новгородская область Россия
Смерть
Неизвестно