Черток Матля Гершовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Морген (Черток) Либа
Отец ребёнка: Черток Нехемье (Нехемий)
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)
Отец ребёнка: Черток Нехемье (Нехемий)
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: (Черток) Руня
Отец ребёнка: Черток Нехемье (Нехемий)
Смерть
Неизвестно