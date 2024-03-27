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Черток Матля Гершовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черток Нехемье (Нехемий)

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Морген (Черток) Либа

Отец ребёнка: Черток Нехемье (Нехемий)

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Черток Давид Нехемьевич (Михайлович)

Отец ребёнка: Черток Нехемье (Нехемий)

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: (Черток) Руня

Отец ребёнка: Черток Нехемье (Нехемий)

Смерть
Неизвестно

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