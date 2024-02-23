Полякова Надежда Арсениева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Поляков Алексей Акимов
Рождение ребёнка
1890
Сын: Поляков Александр Алексевич
Отец ребёнка: Поляков Алексей Акимов
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Полякова Анна Арсениева
Отец ребёнка: Поляков Алексей Акимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в деревне Согорской