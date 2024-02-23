Полякова Надежда Арсениева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолякова Надежда Арсениева

Полякова Надежда Арсениева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Поляков Иоанн Алексевич

Отец ребёнка: Поляков Алексей Акимов

Рождение ребёнка
1890

Сын: Поляков Александр Алексевич

Отец ребёнка: Поляков Алексей Акимов

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Полякова Анна Арсениева

Отец ребёнка: Поляков Алексей Акимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Алексей Акимов

Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в деревне Согорской
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close