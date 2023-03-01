Василий Фетисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Фетисов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1728 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Прасковья Васильева

Мать ребёнка: Марья Иванова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Иванова

Смерть
Неизвестно
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