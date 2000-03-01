Михайлова Татьяна Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1907
Дата смерти01.03.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1931
Дочь: Балдина Галина Петровна
Отец ребёнка: Михайлов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Валентина Петровна
Отец ребёнка: Михайлов Петр Михайлович
Смерть
01.03.2000