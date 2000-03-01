Михайлова Татьяна Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Татьяна Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1907

Дата смерти

01.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1931

Дочь: Балдина Галина Петровна

Отец ребёнка: Михайлов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Валентина Петровна

Отец ребёнка: Михайлов Петр Михайлович

Смерть
01.03.2000