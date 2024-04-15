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Плюхина Александра Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Между 1851 и 1858

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Аграфена Михайловна

Отец ребёнка: Плюхин Михаил Андреевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Плюхин Михаил Андреевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Плюхин Михаил Андреевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Плюхин Трофим Михайлович

Отец ребёнка: Плюхин Михаил Андреевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плюхин Михаил Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1851 и 1858
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