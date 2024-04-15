Плюхина Александра Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиМежду 1851 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Аграфена Михайловна
Отец ребёнка: Плюхин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Плюхин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Плюхин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Плюхин Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1851 и 1858