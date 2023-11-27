Константинов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.?
Дочь: Барчук (Константинова) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Константинова Вера Константиновна
Рождение ребёнка
16.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Константинова Вера Константиновна
Смерть
1939
Никольское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область