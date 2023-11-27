Константинов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.?

Дочь: Барчук (Константинова) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Константинова Вера Константиновна

Рождение ребёнка
16.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Константинова Вера Константиновна

Смерть
1939
Никольское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

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