Сурма Алёна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурма Алёна Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1998

Пол

Женский

Отец

1974 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1998

Отец: Сурма Борис Николаевич

Мать: не указана

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