Гремяков Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1936
Дата смерти20.05.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1967
Сын: Гремяков Василий Николаевич
Мать ребёнка: Гремякова Зоя Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гремякова Зоя Васильевна
Смерть
20.05.2001
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область