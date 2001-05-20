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Гремяков Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1936

Дата смерти

20.05.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1967

Сын: Гремяков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Гремякова Зоя Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гремякова Зоя Васильевна

Смерть
20.05.2001
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область