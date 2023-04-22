(Нешатаева) Евдокия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нешатаева) Евдокия Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1836 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
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Место
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Рождение
Около 1880 ст.

Отец: Нешатаев Егор Емелианов

Мать: не указана

Место жительства
1900 ст.
Новоселов, Соликамский уезд, Пермская губерния
Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями церкви https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/70655#21
Смерть
Неизвестно