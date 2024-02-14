Kurbanovsky Василий Иоаннович Курбановский (97) Vasiliy
Место рожденияYaransk, Russia
Дата рождения05.04.1828
Дата смерти06.02.1906
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1828
Отец: Kurbanovsky Иоанн Петрович Курбановский (36) Ioann
Мать: Kurbanovsky (Nevolina Елисавета (Елизавета) Васильевна Неволина) Elisabeth
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1848
Рождение ребёнка
1851
Рождение ребёнка
22.06.1852
Рождение ребёнка
09.06.1854
Рождение ребёнка
10.07.1855
Рождение ребёнка
20.04.1857
Рождение ребёнка
10.12.1858
Рождение ребёнка
03.09.1860
Рождение ребёнка
1861
Рождение ребёнка
24.09.1863
Рождение ребёнка
18.10.1864
Рождение ребёнка
18.10.1864
Рождение ребёнка
18.10.1864
Рождение ребёнка
17.01.1868
Рождение ребёнка
30.04.1870
Сын: Kurbanovsky Василий Васильевич Курбановский Vasiliy
Мать ребёнка: Kurbanovsky (Filimonova Анна Иоанновна (Ивановна) Филимонова) Anna
Сын протоиерея
Рождение ребёнка
31.03.1872
Рождение ребёнка
31.03.1872
Смерть
06.02.1906
Причина смерти: Чахотка