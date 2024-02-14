Kurbanovsky Василий Иоаннович Курбановский (97) Vasiliy — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kurbanovsky Василий Иоаннович Курбановский (97) Vasiliy

Место рождения

Yaransk, Russia

Дата рождения

05.04.1828

Дата смерти

06.02.1906

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

1807 г.р.

Жена

1831 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1828

Отец: Kurbanovsky Иоанн Петрович Курбановский (36) Ioann

Мать: Kurbanovsky (Nevolina Елисавета (Елизавета) Васильевна Неволина) Elisabeth

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Kurbanovsky Агния Васильевна Курбановская) Agniya

Мать ребёнка: Kurbanovsky (Filimonova Анна Иоанновна (Ивановна) Филимонова) Anna

Бракосочетание
08.11.1848

Жена: Kurbanovsky (Filimonova Анна Иоанновна (Ивановна) Филимонова) Anna

Рождение ребёнка
1851

Сын: Kurbanovsky Иван Васильевич Курбановский Ivan

Мать ребёнка: Kurbanovsky (Filimonova Анна Иоанновна (Ивановна) Филимонова) Anna

Рождение ребёнка
22.06.1852

Сын: Kurbanovsky Петр Васильевич Курбановский Petr

Мать ребёнка: Kurbanovsky (Filimonova Анна Иоанновна (Ивановна) Филимонова) Anna

Рождение ребёнка
09.06.1854

Дочь: (Kurbanovsky Иулия Васильевна Курбановская) Julia

Мать ребёнка: Kurbanovsky (Filimonova Анна Иоанновна (Ивановна) Филимонова) Anna

Рождение ребёнка
10.07.1855

Дочь: (Kurbanovsky Ольга Васильевна Курбановская) Olga

Мать ребёнка: Kurbanovsky (Filimonova Анна Иоанновна (Ивановна) Филимонова) Anna

Рождение ребёнка
20.04.1857

Сын: Kurbanovsky Николай Васильевич Курбановский Nikolay

Мать ребёнка: Kurbanovsky (Filimonova Анна Иоанновна (Ивановна) Филимонова) Anna

Рождение ребёнка
10.12.1858

Дочь: Lozhkyna (Kurbanovsky Евгения Васильевна Курбановская) Evgeniya

Мать ребёнка: Kurbanovsky (Filimonova Анна Иоанновна (Ивановна) Филимонова) Anna

Рождение ребёнка
03.09.1860

Сын: Kurbanovsky Михаил Васильевич Курбановский Michael

Мать ребёнка: Kurbanovsky (Filimonova Анна Иоанновна (Ивановна) Филимонова) Anna

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Yakimova (Kurbanovsky Анна Васильевна Курбановская) Anna

Мать ребёнка: Kurbanovsky (Filimonova Анна Иоанновна (Ивановна) Филимонова) Anna

Рождение ребёнка
24.09.1863

Сын: Kurbanovsky Сергий (Сергей) Васильевич Курбановский Sergiy

Мать ребёнка: Kurbanovsky (Filimonova Анна Иоанновна (Ивановна) Филимонова) Anna

Рождение ребёнка
18.10.1864

Дочь: (Kurbanovsky Елисавета Васильевна Курбановская) Elisabeth

Мать ребёнка: Kurbanovsky (Filimonova Анна Иоанновна (Ивановна) Филимонова) Anna

Рождение ребёнка
18.10.1864

Дочь: (Kurbanovsky Елисавета Васильевна Курбановская) Elisabeth

Мать ребёнка: Kurbanovsky (Filimonova Анна Иоанновна (Ивановна) Филимонова) Anna

Рождение ребёнка
18.10.1864

Дочь: (Kurbanovsky Елисавета Васильевна Курбановская) Elisabeth

Мать ребёнка: Kurbanovsky (Filimonova Анна Иоанновна (Ивановна) Филимонова) Anna

Рождение ребёнка
17.01.1868

Сын: Kurbanovsky Александр Васильевич Курбановский Aleksandr

Мать ребёнка: Kurbanovsky (Filimonova Анна Иоанновна (Ивановна) Филимонова) Anna

Рождение ребёнка
30.04.1870

Сын: Kurbanovsky Василий Васильевич Курбановский Vasiliy

Мать ребёнка: Kurbanovsky (Filimonova Анна Иоанновна (Ивановна) Филимонова) Anna

Сын протоиерея
Рождение ребёнка
31.03.1872

Дочь: (Kurbanovsky Елисавета (Елизавета) Васильевна Курбановская) Elisabeth

Мать ребёнка: Kurbanovsky (Filimonova Анна Иоанновна (Ивановна) Филимонова) Anna

Рождение ребёнка
31.03.1872

Дочь: (Kurbanovsky Елисавета (Елизавета) Васильевна Курбановская) Elisabeth

Мать ребёнка: Kurbanovsky (Filimonova Анна Иоанновна (Ивановна) Филимонова) Anna

Смерть
06.02.1906
Причина смерти: Чахотка

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