Смирнов Степан Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900 ст.
Дата смерти01.10.1942
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.
Отец: Смирнов Карп Аввакулович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.10.1942
Каменское, Дніпропетровська область
призван 13.01.1942 убит с дороги. пропал без вести в январе 1942 года. В списке потерь вместе с Валиным дедом Сергеем Затеевичем Мичуриным под №71, а Смирнов Степан Карпович под № 75 пометка ручкой УБ... Показать все