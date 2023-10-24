Смирнов Степан Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Степан Карпович

Смирнов Степан Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900 ст.

Дата смерти

01.10.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.

Отец: Смирнов Карп Аввакулович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Ирина Александровна

Смерть
01.10.1942
Каменское, Дніпропетровська область
призван 13.01.1942 убит с дороги. пропал без вести в январе 1942 года. В списке потерь вместе с Валиным дедом Сергеем Затеевичем Мичуриным под №71, а Смирнов Степан Карпович под № 75 пометка ручкой УБ... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close