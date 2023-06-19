Василий Антонович
Место рождения
Дата рождения17.03.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1891 ст.
Отец: Антон Иванович
Мать: Иульяния Антоновна
Афанасьевская церковь 17.03.1891 Чермы Василий Антонович Чермы отец крестьянин Антон Иванович Чермы мать жена Иульяния Антоновна Чермы крестьянин Василий Николаевич Чермы жена Параскева Анисимов... Показать все
Смерть
Неизвестно