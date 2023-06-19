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Василий Антонович

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

17.03.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

До 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
17.03.1891 ст.

Отец: Антон Иванович

Мать: Иульяния Антоновна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 17.03.1891 Чермы Василий Антонович Чермы отец крестьянин Антон Иванович Чермы мать жена Иульяния Антоновна Чермы крестьянин Василий Николаевич Чермы жена Параскева Анисимов... Показать все
Смерть
Неизвестно