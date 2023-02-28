Агатаева Евгения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агатаева Евгения Сергеевна

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Место рождения

Александров Гай, Александрово-Гайский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

02.10.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Александров Гай, Александрово-Гайский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
28.04.2017

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.05.2021

Дочь: Агатаева Аврора Максимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Саратов, город Саратов, Саратовская область
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