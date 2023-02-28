Агатаева Евгения Сергеевна
Место рождения
Дата рождения02.10.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.2017
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.05.2021
Дочь: Агатаева Аврора Максимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Саратов, город Саратов, Саратовская область