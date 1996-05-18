Кондрашов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашов Петр

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Место рождения

златоут

Дата рождения

04.06.1951

Дата смерти

18.05.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

златоут
Рождение ребёнка
22.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Куйбышев
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
18.05.1996
Похороны
Неизвестно
пос. Прибрежный
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