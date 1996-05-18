Кондрашов Петр
Место рождениязлатоут
Дата рождения04.06.1951
Дата смерти18.05.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
златоут
Рождение ребёнка
22.04.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Куйбышев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
18.05.1996
Похороны
Неизвестно
пос. Прибрежный