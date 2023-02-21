Русу (Маунунен) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русу (Маунунен) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1833 г.р.

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1892

Сын: Русу Михаил Петрович

Отец ребёнка: Русу Петр Александрович

Неревицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп:Моисей Самойлов Кискинен,Екатерина Петровна Пилькомен
Рождение ребёнка
18.11.1898

Сын: Русу Андрей Петрович

Отец ребёнка: Русу Петр Александрович

Неревицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп: Петр Сименов Русу, Елена Абрамовна Русу
Рождение ребёнка
29.06.1900

Дочь: Ева Петровна

Отец ребёнка: Русу Петр Александрович

Восп. Михаил Рузу, Екатерина Маунунен
Рождение ребёнка
07.11.1905

Сын: Русу Матвей Петрович

Отец ребёнка: Русу Петр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русу Петр Александрович

Смерть
Неизвестно
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