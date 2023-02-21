Русу (Маунунен) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1892
Сын: Русу Михаил Петрович
Отец ребёнка: Русу Петр Александрович
Восп:Моисей Самойлов Кискинен,Екатерина Петровна Пилькомен
Рождение ребёнка
18.11.1898
Сын: Русу Андрей Петрович
Отец ребёнка: Русу Петр Александрович
Восп: Петр Сименов Русу, Елена Абрамовна Русу
Рождение ребёнка
29.06.1900
Дочь: Ева Петровна
Отец ребёнка: Русу Петр Александрович
Восп. Михаил Рузу, Екатерина Маунунен
Рождение ребёнка
07.11.1905
Сын: Русу Матвей Петрович
Отец ребёнка: Русу Петр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно