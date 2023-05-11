Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Филипповна

Анна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1723 г.р.

Дети

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Александр Данилович

Отец ребёнка: Данила Афанасьевич

Гусево
Рождение ребёнка
1764

Сын: Самуил Данилович

Отец ребёнка: Данила Афанасьевич

Гусево
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Ирина Даниловна

Отец ребёнка: Данила Афанасьевич

Гусево
Рождение ребёнка
1772

Сын: Иона Данилович

Отец ребёнка: Данила Афанасьевич

Гусево
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Анисья Даниловна

Отец ребёнка: Данила Афанасьевич

Гусево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данила Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
Гусево