Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Александр Данилович
Отец ребёнка: Данила Афанасьевич
Гусево
Рождение ребёнка
1764
Сын: Самуил Данилович
Отец ребёнка: Данила Афанасьевич
Гусево
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Ирина Даниловна
Отец ребёнка: Данила Афанасьевич
Гусево
Рождение ребёнка
1772
Сын: Иона Данилович
Отец ребёнка: Данила Афанасьевич
Гусево
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Анисья Даниловна
Отец ребёнка: Данила Афанасьевич
Гусево
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данила Афанасьевич
Смерть
Неизвестно
Гусево