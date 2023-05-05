Артемова Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемова Ольга Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1912 ст.

Дочь: Артемова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Артемов Василий Трифонович

Место жительства
1912 ст.
Бушовка, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемов Василий Трифонович

Смерть
Неизвестно