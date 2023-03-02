Прахт Pracht Яков Jakob
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1913
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Прахт ?
Мать: скрыто настройками приватности
Сын: Прахт Pracht Александр Alexander
Мать ребёнка: Прахт Pracht Елизавета Андреевна
Сын: Прахт Pracht Павел Яковлевич
Мать ребёнка: Прахт Pracht Елизавета Андреевна
Сын: Прахт Pracht Фридрих Georg
Мать ребёнка: Прахт Pracht Елизавета Андреевна
Дочь: Белоусов Екатерина Katarina
Мать ребёнка: Прахт Pracht Елизавета Андреевна
Дочь: Александрийский Юлия Julia
Мать ребёнка: Прахт Pracht Елизавета Андреевна
Сын: Прахт Pracht Василий Wilhelm
Мать ребёнка: Прахт Pracht Елизавета Андреевна
Дочь: Романов Анна Anna
Мать ребёнка: Прахт Pracht Елизавета Андреевна
Дочь: Лопухина Елизавета Elisabet
Мать ребёнка: Прахт Pracht Елизавета Андреевна
Дочь: Шеметов Софья Sofia
Мать ребёнка: Прахт Pracht Елизавета Андреевна
Дочь: Крестьянников Амалия Amalia
Мать ребёнка: Прахт Pracht Елизавета Андреевна
Сын: Прахт Ленгардт
Мать ребёнка: Прахт Pracht Елизавета Андреевна
Дочь: Прахт Отильда
Мать ребёнка: Прахт Pracht Елизавета Андреевна