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Прахт Pracht Яков Jakob

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1913

Пол

Мужской

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прахт ?

Мать: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Прахт Pracht Александр Alexander

Мать ребёнка: Прахт Pracht Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Прахт Pracht Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Прахт Pracht Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
15.08.1875

Сын: Прахт Pracht Фридрих Georg

Мать ребёнка: Прахт Pracht Елизавета Андреевна

Самарская губерния Николаевский уезд Баратаевская волость село Гларус
Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Белоусов Екатерина Katarina

Мать ребёнка: Прахт Pracht Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Александрийский Юлия Julia

Мать ребёнка: Прахт Pracht Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Прахт Pracht Василий Wilhelm

Мать ребёнка: Прахт Pracht Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Романов Анна Anna

Мать ребёнка: Прахт Pracht Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Лопухина Елизавета Elisabet

Мать ребёнка: Прахт Pracht Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
24.02.1881

Дочь: Шеметов Софья Sofia

Мать ребёнка: Прахт Pracht Елизавета Андреевна

Село Гларус Поннинской волости Николаевского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Крестьянников Амалия Amalia

Мать ребёнка: Прахт Pracht Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прахт Ленгардт

Мать ребёнка: Прахт Pracht Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прахт Отильда

Мать ребёнка: Прахт Pracht Елизавета Андреевна

Смерть
1913
Троицк, Троицкий, Челябинская область
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