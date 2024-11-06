Филипенко (Кондратьева) Галина Сергеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Филипенко (Кондратьева) Галина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дьякова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Филепенко Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипенко Юрий Владимировч

Отец ребёнка: Филепенко Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филепенко Владимир Николаевич

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