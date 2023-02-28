Кононов Николай Кононович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Конон Иванович
Мать: Устина Косьмина
Бракосочетание
04.02.1900 ст.
Жена: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Кононова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Кононов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кононов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Кононова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Кононова Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно