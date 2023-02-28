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Кононов Николай Кононович

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Место рождения

Пяшница, Погорельская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Конон Иванович

Мать: Устина Косьмина

Пяшница, Погорельская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
04.02.1900 ст.

Жена: Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Кононова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Пяшница, Погорельская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1906

Сын: Кононов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Пяшница, Погорельская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1908

Сын: Кононов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Пяшница, Погорельская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Кононова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Пяшница, Погорельская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Кононова Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Пяшница, Погорельская волость, Белозерский уезд
Смерть
Неизвестно
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