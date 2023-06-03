Пожилов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил Пожилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Набатникова Таисия Александровна
Мать ребёнка: Пожилова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пожилов Виталий
Мать ребёнка: Пожилова Анастасия Васильевна
Смерть
Неизвестно