Пожилов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожилов Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил Пожилов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Набатникова Таисия Александровна

Мать ребёнка: Пожилова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пожилов Виталий

Мать ребёнка: Пожилова Анастасия Васильевна

Смерть
Неизвестно